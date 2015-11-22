C295W auf hoch gelegenen Flugplätzen

C295 hot and high tests (Foto: Airbus)

Airbus Defence and Space demonstriert auf hoch gelegenen Plätzen in Südamerika das Potential des mittelschweren C295 Militärtransporters.

Das C295W Demonstrationsflugzeug mit Winglets gehört den mexikanischen Marinestreitkräften. Die Maschine befindet sich vom 15. November bis zum 10 Dezember auf einer Demo Tour in Lateinamerika, hier soll der mittelschwere Transporter zeigen, was er auf hoch gelegenen Flugplätzen zu bieten hat. Neben dem internationalen Flugplatz El Alto in La Paz, der auf einer Höhe von mehr als 4000 Meter liegt, wurden auch Cochabamba und eine unbefestigte Piste in San Borja angeflogen. Neben besseren Startleistungen in dünner Luft führen die Winglets auch zu einer Kraftstoffeinsparung von rund vier Prozent.