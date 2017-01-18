C295W als Tanker für Hubschrauber

C295W fuel contact with H225M Caracal Helicopter

Airbus Defence and Space hat im Dezember 2016 mit einem nachgerüsteten C295W Militärtransporter erste Versuchsflüge als Tankflugzeug für Hubschrauber unternommen.

Die Tests mit dem nachgerüsteten C295W von Airbus Defence and Space wurden über einem Fluggebiet in Südspanien durchgeführt, als Nehmerhubschrauber diente ein H225M Caracal von Airbus Helicopters. Dabei gelangen diverse Kontakte im Geschwindigkeitsbereich zwischen 195 bis 210 km/h. Laut den Besatzungen des Geberflugzeuges C295W von Airbus und des Hubschraubers verliefen die ersten Tankversuche absolut ruhig und zufriedenstellend.

Der C295W wurde für die Rolle als Tankflugzeug mit einer auf Palletten installierten Tankanlage ausgerüstet. Zusätzlich wurde der Militärtransporter mit einer Computersteuerung für das Schlauchsystem ausgestattet. Dabei wird der Tankschlauch durch die geöffnete Heckrampe ausgefahren. Das Tanksystem soll für die Luftbetankung von Turbopropflugzeugen, Hubschraubern und Drohnen geeignet sein. Auch für Spezialaufgaben und die Reichweitenerhöhung bei Such- und Rettungseinsätzen würde sich das System eignen.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus der CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden.