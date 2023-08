C-5M Super Galaxy meldet sich zum Dienst

Der erste modifizierte C-5M Galaxy Grosstransporter ist in der neunten Lufttransport Staffel bei der US Air Force eingetroffen.

Die ersten modernisierten C-5M Militärtransporter gehen auf den Luftwaffenstützpunkt Dover Air Force Base, Delaware. Die erste Maschine konnte am 5. November feierlich in die Flotte eingegliedert werden. Bei dem C-5M Super Galaxy handelt es sich um eine mit modernen Triebwerken und zeitgemässer Cockpit Avionik nachgerüstete C-5B Galaxy. Die Lufttransporteinheiten der US Air Force werden mindestens 49 modernisierte C-5M Super Galaxy erhalten.