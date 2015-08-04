C-27J Spartan unternahm Testflüge mit Winglets

C-27J Spartan with Winglets (Foto: Alenia Aermacchi)

Alenia Aermacchi hat Ende Juli informiert, dass ein C-27J Spartan Militärtransporter ein Testprogramm mit Winglets abgeschlossen habe.

Die Testflüge fanden auf dem Alenia Aermacchi Werksflughafen Turin-Casella statt und verliefen zufriedenstellend. Die Winglets sollen laut Alenia Aermacchi bei dem Spartan Transporter für bessere Startleistungen und eine höhere Reichweite führen. In erster Linie sind Winglets dazu da, um den induzierten Widerstand an den Randbögen der Tragfläche zu reduzieren und in den meisten Fällen führen Winglets zu einer höheren Treibstoffeffizienz von rund zwei bis drei Prozent. Falls die Messwerte positive Resultate liefern, wird Alenia Aermacchi den C-27J Spartan transporter in Zukunft mit dieser Modifikation anbieten.

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