C-27J Seeaufklärer für Saudi-Arabien

C-27J Spartan als Seeaufklärer (Foto: Leonardo)

Saudi-Arabien hat bei dem italienischen Flugzeugbauer Leonardo vier C-27J Spartan Seeaufklärungsflugzeuge bestellt, die Maschinen sollen ab 2029 ausgeliefert werden.

Saudi-Arabien wird zum ersten Kunden für die neue C-27J Variante. Die C-27J als Maritime Patrol Aircraft (MPA) wird durch Leonardo speziell für die Seeaufklärung und Seezielbekämpfung weiterentwickelt. Saudi-Arabien verfügt bereits über zwei C-27J, die für Transportaufgaben und für die Brandbekämpfung aus der Luft verwendet werden. Die neu beschafften C-27J MPA können für die Schiffs- und U-Bootbekämpfung mit Anti-Schiffs-Flugkörpern, Torpedos und Wasserbomben ausgerüstet werden. Zudem kann der Transporter auch rasch umgerüstet werden, damit er auch als flexibler Transporter oder für Such- und Rettungsdienste (SAR) eingesetzt werden kann.