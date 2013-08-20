C-130J Super Hercules für Südkorea abgehoben

Am 14. August 2013 ist der erste C-130J Super Hercules für die südkoreanische Luftwaffe (ROKAF) im Lockheed Werk Marietta zum Jungfernflug gestartet.

Bei der Maschine handelt es sich um eine Fabrikneue Super Hercules mit der Baunummer 5730, die im nächsten Jahr an die ROKAF ausgeliefert werden soll. Die Luftwaffe Südkoreas hat im Winter 2010 bei Lockheed Martin vier C-130J Super Hercules Militärtransporter in Auftrag gegeben. Südkorea betreibt bereits 12 ältere C-130H Hercules Transporter, die durch die neuen, effizienteren C-130J Super Hercules optimal ergänzt werden. Neben den vier Flugzeugen hat sich Südkorea bei Lockheed Martin auch für längerfristige After Sale Leistungen entschieden.