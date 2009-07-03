Britischer Tornado abgestürzt

Ein Kampfflugzeug der Royal Air Force ist gestern während eines routinemässigen Trainingfluges an einem Hügel zerschellt.

Schottland ist bekannt für die atemberaubenden Tiefflüge der Royal Air Force, der Tornado ist ein Kampfflugzeug, das für Angriffsaufgaben im Tiefstflug ausgelegt ist, die Maschine ist sogar mit einem Autopiloten ausgerüstet, der automatische Tiefflüge bei schlechtestem Wetter zulässt. Gestern Donnerstag, dem 2. Juli, ist ein Tornado der Royal Air Force über Schottland abgestürzt. Die Maschine befand sich auf einem Übungsflug und ist im Tiefflug bei Arrochar, Argyll, an einem Hügel zerschellt. Beide Besatzungsmitglieder kamen bei dem Unglück ums Leben, die Crew stammt von der 43. Staffel, die in Leuchars stationiert ist. Die Royal Air Force bedauert den Tod des Piloten und des Waffensystemoffiziers aufs tiefste. Eine Untersuchung über die Unfallursache ist eingeleitet worden.