Britische F-35B in Zypern

Royal Air Force F-35B with Eurofighter Typhoon (Foto: MoD)

Die Royal Air Force hat am 21. Mai 2019 sechs F-35B Lightning II nach Akrotiri auf Zypern überflogen, es handelt sich dabei um den ersten Auslandeinsatz der F-35B.

Die F-35B Lightning II Kampfflugzeuge starteten auf der Royal Air Force Basis Marham, Norfolk in Richtung Zypern, dort sollen sie während der Übung Lightning Dawn für sechs Wochen stationiert sein und zusammen mit den Eurofighter Typhoon in einer komplett anderen Umgebung Übungseinsätze fliegen. Die F-35B Lightning II Kampfflugzeuge gehören zur 617 Squadron mit dem legendären Namen "The Dambusters".

Bei der Royal Air Force stehen bereits siebzehn F-35B im Einsatz, die Flugzeuge haben im Januar 2019 offiziell ihre Einsatzbereitschaft erreicht. Bei der F-35B handelt es sich um die Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) Version, sie ist mit einem Lift Fan ausgerüstet und kann von kurzen Pisten starten und wenn nötig senkrecht landen. Großbritannien ersetzt mit der F-35B den Senkrechtstarter Harrier II und für Angriffsaufgaben die Tornado GR4. Die F-35B soll in Zukunft auf den Flugzeugträgern der Royal Navy, der HMS Queen Elizabeth und der HMS Prince of Wales stationiert werden. Großbritannien möchte 138 F-35 beschaffen.