Briten schliessen Apache Support Vertrag ab

In Genuss dieses Support und Wartungsvertrag kommt der Hubschrauber Hersteller AgustaWestland.

AgustaWestland ist ein Joint Venture Unternehmen zwischen den beiden grossen Hubschrauberfabrikanten Westland aus Grossbritannien und Agusta aus Italien. Die britische Armee hat mit den Herstellern einen Wartungs- und Supportvertrag für ihre kampfstarken Apache Helikopter unterzeichen. Der Vertragswert beläuft sich auf 439 Millionen Pfund (696 Millionen US Dollar). Die neue Arbeitsteilung zwischen der britischen Armee und dem Hersteller AgustaWestland wird zu einer erhöhten Verfügbarkeit der britischen Apache Kampfhubschrauber führen und zu günstigeren Lebenskosten führen. Die britische Armee betreibt momentan 67 Apache Hubschrauber, die teilweise auch in Afghanistan eingesetzt sind.