Brasilien verlängert F-X2 Angebotsfrist

Die Luftwaffe Brasiliens erwartet bis zum 2. Oktober 2009 aufgebesserte Angebote für ihre zukünftigen Kampfflugzeuge.

Nach der Rafale Typenwahl durch den Präsidenten Brasiliens anlässlich des Staatsbesuches von Nicolas Sarkozy, der bei der brasilianischen Luftwaffenführung einen grossen Wirbel verursachte, wurden alle drei Mitstreiter aufgerufen bis zum 2. Oktober 2009 ein neues Angebot für ihre Kampfflugzeuge einzureichen. Die Luftwaffe Brasiliens, Boeing und Saab fanden sich durch den voreiligen Präsidentenentschluss den Rafale von Dassault zu wählen, übergangen, jetzt sind alle drei Hersteller aufgerufen worden ein neues, besseres Angebot einzureichen. Es steht also weiterhin offen, ob der Rafale von Dassault Testsieger ist.