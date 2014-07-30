Brasilien bestellt C295 für SAR Einsätze

Brasilien hat mit Airbus Defence & Space einen Kaufvertrag für drei Airbus C295 für Such- und Rettungsmissionen (SAR) unterzeichnet.

Die Spezialflugzeuge sollen ab Ende 2014 schrittweise an die Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ausgeliefert werden. Die vereinbarten Kaufverträge mit Brasilien beinhaltet zudem die logistische Betreuung während den ersten fünf Betriebsjahren. Brasilien betreibt bereits zwölf C295 Militärtransporter, die neuen Search and Rescue Flugzeuge werden diese in Zukunft sinnvoll ergänzen. Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden. Airbus Defence & Space konnte inzwischen mehr als 140 C295 an 19 Kunden verkaufen.