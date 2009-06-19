Brasilien F-X2 Programmdaten gesammelt

Die brasilianische Luftwaffe hat sämtliche Daten für ihr zukünftiges Kampfflugzeug bei Boeing, Dassault und Saab fertig gesammelt.

Damit bei dieser Milliardenausschreibung alles mit richtigen Dingen abgeht, hat die brasilianische Luftwaffe gemeldet, dass alle Informationen und Daten für die drei Kandidaten vollständig und komplett gesammelt wurden und nun ausgewertet werden können. Im Rennen um die neuen Kampfflugzeuge befinden sich drei Hersteller. Boeing offeriert die F/A-18E/F Super Hornet, Dassault den Rafale und Saab ihren Gripen NG. Die Auswertung der letzten Offerten sollte Ende Juni abgeschlossen sein und hat zum Ziel die beste Gesamtlösung zu erkennen und die Beste Kampfflugzeuglösung für Brasilien zu finden.