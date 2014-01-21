Bolivien kauft Super Puma Hubschrauber

Die Fuerza Aérea Boliviana hat bei Airbus Helicopters sechs AS321 C1e Super Pumas bestellt.

Die sechs Hubschrauber sollen bis 2016 ausgeliefert sein und werden hauptsächlich für die Bekämpfung von Drogenschmugglern und für allgemeine Hilfseinsätze verwendet. Der Vertrag beinhaltet neben den Hubschraubern auch ein umfangreiches Paket an Ersatzteilen und logistischen Dienstleistungen. Der AS332 C1e Militärhelikopter ist der neuste Super Puma mit kurzem Rumpf. Das Muster hat eine ähnliche Avionik Ausstattung wie die EC225 und verfügt unter anderem über einen modernsten Autopiloten. Die ersten beiden Super Pumas sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.