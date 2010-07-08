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Boeings Silent Eagle für Südkorea

08.07.2010 RK
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Boeing hofft zu Recht ihren F-15 Eagle durch einen Relaunch zu neuem Leben erblühen zu lassen.

Bei der F-15 Eagle handelt es sich zweifelsfrei um den kampfstärksten Luftüberlegenheitsjäger aus den 1970er Jahren. Die Konstruktion von McDonnell Douglas wurde in drei grundlegenden Versionen gebaut. Als erste Variante kam die F-15A auf den Markt, die bereits Ende der 1970er Jahre durch die leistungsstärkere F-15C am Fighter Himmel abgelöst wurde. Als die US Air Force in den 1980er Jahren ein neues Angriffsflugzeug suchte, entschied man sich für die F-15E Strike Eagle, die ohne Jagdschutz tief im feindlichen Hinterland grosse Bombenlasten treffsicher platzieren kann. Auch heute nach mehr als dreissig Jahren bilden die F-15 Verbände zusammen mit den F-16 Fighting Falcons das Rückgrat der amerikanischen Luftverteidigung. Die letzten F-15 Versionen gingen oder gehen an Singapore und Südkorea. Mit der F-15SE Silent Eagle probieren die Verantwortlichen von Boeing den Spitzenfighter von McDonnell Douglas neu aufzulegen, um die Produktionsstrasse für viele weitere Jahre im Betrieb zu halten. Die F-15SE besticht durch eine optimierte Radarrückstrahlfläche, welche vergleichbar ist mit den Kampfflugzeugen der neusten Generation. Die Sidewinder und AMRAAM Lenkwaffen können in den ConformalWeaponBays CWBs mitgeführt werden, damit die frontal-aspect-radar-cross-section klein gehalten werden kann. Boeing wird die F-15SE an Südkorea offerieren und dabei hoffen, dass sich der moderne Silent Eagle gegen die F-35 von Lockheed Martin durchsetzten kann. Die F-15SE wird voraussichtlich im dritten Quartal 2010 zum Jungfernflug abheben und könnte zu tiefern Preisen am Markt angeboten werden als die modernsten Konkurrenzmuster aus Europa und den USA.
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