Boeing verschiebt Globemaster Produktionsende

Boeing rechnet nicht mit weiteren C-17 Globemaster III Aufträgen und wird die Produktion ab Mitte 2015 einstellen.

Boeing hat bereits im September 2013 bekanntgegeben, dass die C-17 Produktion im Werk Long Beach auf Ende 2015 eingestellt werden soll. Dieser Fahrplan wurde nun um drei Monate vorverschoben, die C-17 Globemaster III Produktionstrasse soll nun ab Mitte 2015 geschlossen werden. Das Hautproblem sind die fehlenden Bestellungen aus den Vereinigten Staaten, hier hat Boeing noch mit Folgeaufträgen gerechnet. Die Budgetsituation in den USA hat sich während den letzten vier Jahren dermassen verschärft, dass Boeing vorläufig mit keinen weiteren Bestellungen des Hauptkunden mehr rechnen kann. Von der Schliessung des Produktionsstätte in Long Beach sind rund 3.000 Mitarbeiter betroffen, die ab 2014 schrittweise entlassen werden. Neben Boeing sind von der Schliessung der C-17 Produktion rund 650 Zulieferer in 44 Bundesstaaten betroffen.

Das C-17 Programm wurde 1981 bei McDonnell Douglas als Ersatz für die C-141B Starlifter gestartet. Der erste C-17 Transporter ist am 15. September 1991 zum Jungfernflug gestartet. Boeing konnte bislang 260 Maschinen ausliefern, davon gingen 224 an die U.S. Air Force, welche damit 285 Lockheed C-141 Starlifter ersetzt hat. Neben den Vereinigten Staaten haben noch acht weiter Kunden die C-17 beschafft.