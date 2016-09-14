Boeing und Saab präsentieren Trainingsflugzeug

Boeing Saab T-X Trainer (Foto: Boeing)

Boeing und Saab haben am 13. September 2016 in St. Louis das neue Trainingsflugzeug für die US Air Force T-X Ausschreibung präsentiert.

Um den lukrativen Auftrag für das neue Schulflugzeug bei der US Air Force buhlen vier bis fünf Anbieter um ihre Gunst. Boeing hat sich mit Saab zusammengetan und bereits zwei Prototypen gebaut. Mit dem neuen Schulflugzeug hat Boeing zusammen mit Saab ein komplett neues Flugzeug entwickelt und erhofft sich damit, das Rennen bei der T-X Ausschreibung für sich entscheiden zu können.

Boeing Saab T-X Trainer (Foto: Boeing)

Ursprünglich wollte man das neue Schulflugzeug für die Fortgeschrittenenschulung bei der US Air Force ab 2017 in Betrieb nehmen und damit die mehr als fünfzig Jahre alten Northrop T-38 Talon Lead-in Jet Trainer schrittweise ersetzen. Aus Spargründen wurde das Programm vor vier Jahren ins Jahr 2020 verschoben, die Betriebsbereitschaft soll dann ab 2024 erreicht werden.

T-38 Talon US Air Force (Foto: USAF)

Die USAF Ausbildungseinheiten betreiben für die Schulung fortgeschrittener Piloten rund 500 T-38 Trainingsflugzeuge, die Maschinen von Northrop sind äußerst robust, haben aber langsam ihre Altersgrenze erreicht. Die T-38 Talon ging Mitte der 1950er Jahre in die Entwicklung und steht seit 1961 bei der US Air Force im Schuleinsatz, aus der T-38 ist Ende der 1950er Jahre die F-5 Freedom Fighter entstanden. Bei der T-X Ausschreibung fordert die USAF 300 bis 500 moderne Jet Trainer, in der Ausschreibung werden Offerten von fünf Herstellern erwartet.