Boeing steigt bei Embraer Militärtransporter ein

Boeing hat am 26. Juni 2012 den Einstieg beim Embraer KC-390 Militärtransporter Programm bekannt gegeben.

Boeing könnte diesem Mittelschweren Militärtransporter aus Brasilien zum Durchbruch verhelfen, denn viele kleinere Länder warten auf einen solchen flexibel einsetzbaren Transporter dieser Grössenklasse und Boeing hat eine starke Marketingabteilung, um dieses Transportflugzeug verkaufen zu können. Boeing muss sich langsam Gedanken machen was nach dem C-17 Globemaster III kommt, denn hier wird die Produktion in St. Louis in absehbarer Zeit auslaufen, es sei denn, dass sich die Vereinigten Staaten für weitere Maschinen diese strategischen Langstreckentransporters entscheiden würde. Mit dieser Zusammenarbeit verschafft sich Boeing auch zusätzliche Vorteile für ihre F/A-18E/F Super Hornet, welche neben dem Saab Gripen und dem Rafale von Dassault in Brasilien im Rennen um ein neues Kampfflugzeug steht.