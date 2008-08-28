Boeing offeriert Super Hornet an Dänemark

Die dänische Luftwaffe sucht ein Ersatzmuster für ihre alternden F-16A Jagdflugzeuge. Die Luftwaffe benötigt vorerst 48 neue Jets.

Boeing erhielt im Mai von Dänemark eine Einladung, ein Angebot für das zukünftige Jagdflugzeug für die dänische Luftwaffe einzureichen. Nach einer gründlichen Überprüfung der Anforderungen offeriert Boeing nun die modernste F/A-18E/F Super Hornet. Die Verantwortlichen von Boeing sind überzeugt, dass die Super Hornet das richtige Flugzeug für Dänemark ist.