Boeing lieferte 48 Militärmaschinen aus

P-8A Poseidon US Navy (Foto: US Navy)

Auf der militärischen Seite konnte der US Flugzeugbauer Boeing im dritten Quartal 2015 insgesamt 48 Maschinen ausliefern.

Boeing hat sich über die letzten 18 Jahre durch Zukäufe ein großes Portefeuille im militärischen Kampfflugzeugbau gesichert, so kam 1997 der legendäre Flugzeugbauer McDonnell Douglas dazu, welcher für die Entwicklung und Produktion der F-15 Eagle und F/A-18 Hornet verantwortlich war. Von anfangs Juli bis Ende September des laufenden Geschäftsjahres konnte Boeing acht Kampfflugzeuge aus der F/A-18 Familie ausliefern. Bei den Transportern gingen zwei C-17 Globemaster an Kunden, und bei den Hubschraubern konnten fünfzehn Chinook Großhelikopter und sechzehn Apache Kampfhubschrauber ausgeliefert werden. U-Bootjäger vom Typ P-8 Poseidon fanden vier Maschinen den Weg zu der Kundschaft.