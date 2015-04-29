Boeing lieferte 41 Militärmaschinen aus

F/A-18G Growler US Navy (Foto: Boeing)

Auf der militärischen Seite konnte der US amerikanische Flugzeugbauer Boeing im ersten Quartal 2015 insgesamt 41 Maschinen ausliefern.

Boeing hat sich über die letzten 17 Jahre durch den Zukauf von bedeutenden Rüstungsbetrieben ein grosses militärisches Portfolio gesichert, so kam 1997 der legendäre Flugzeugbauer McDonnell Douglas dazu, welcher für die Entwicklung der F-15 Eagle, FA-18 Hornet und C-17 Globemaster verantwortlich war. Von anfangs Januar bis Ende März des laufenden Geschäftsjahres konnte Boeing elf Kampfflugzeuge aus der F/A-18 Familie (Vorjahr 11) ausliefern, dazu kam noch eine F-15 Eagle (Vorjahr 4). Bei den Transportern konnte ein C-17 Globemaster an einen Kunden übergeben werden, und bei den Hubschraubern konnten zehn Chinook Grosshelikopter (Vorjahr 17) und sechzehn Apache Kampfhubschrauber (Vorjahr 24) ausgeliefert werden. U-Bootjäger vom Typ P-8 Poseidon wurden im ersten Quartal zwei gebaut (Vorjahr 0).