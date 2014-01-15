Boeing lieferte 164 Militärmaschinen aus

Auf der militärischen Seite konnte der US Flugzeugbauer Boeing im Berichtsjahr 2013 insgesamt 164 Maschinen ausliefern.

Boeing hat sich über die letzten 15 Jahre durch Zukäufe ein grosses Portefeuille im militärischen Kampfflugzeugbau gesichert, so kam 1997 der legendäre Flugzeugbauer McDonnell Douglas dazu, welcher für die Entwicklung und Produktion der F-15 Eagle und FA-18 Hornet verantwortlich war. Boeing lieferte im Geschäftsjahr 2013 achtundvierzig Kampfflugzeuge aus der F/A-18 Familie und vierzehn F-15 Eagle aus. Bei den Transportern konnten zehn C-17 Globemaster an Kunden ausgeliefert werden. Bei den Hubschraubern konnten vierundvierzig Chinook Grosshelikopter und siebenunddreissig Apache Kampfhubschrauber ausgeliefert werden. U-Bootjäger vom Typ P-8 Poseidon fanden elf Maschinen den Weg zu der Kundschaft.