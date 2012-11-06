Boeing liefert sechste C-17 an Australien

Boeing lieferte am 1. November 2012 den sechsten und vorläufig letzten C-17 Globemaster III an die Royal Australian Air Force aus.

Die Maschine wurde im Boeing Fertigungswerk Long Beach an die australische Luftwaffe übergeben. Bei dem sechsten Grosstransporter handelt es sich vorläufig um den letzten Globemaster für die RAAF. Australien setzt ihre Globemaster III hauptsächlich zur Versorgung ihrer Truppen in Afghanistan und für humanitäre Aufgaben ein. Die sechste C-17 wurde im September 2011 bestellt.