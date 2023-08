Boeing liefert erstes AWACS Flugzeug an Südkorea

Boeing lieferte das erste Boeing 737-700 AWACS Frühwarnflugzeug an die Industrie Südkoreas aus, wo jetzt der Radar installiert werden muss.

Die erste Maschine wurde am 4. Februar 2010 von Seattle nach Südkorea überflogen. Bei KAI wird nun ein modernes L-Band Radar von Northrop Grumman integriert. Die erste Maschine wird im nächsten Jahr an die Luftwaffe Südkoreas übergeben. Süd Korea hat bei Boeing vier 737-400 AWACS Frühwarnflugzeuge gekauft. Die Peace Eye Überwachungsmaschinen wurden bereits im November 2006 bei Boeing in Auftrag gegeben und entsprechen einem Marktwert von 1,6 Milliarden US Dollar. Die Maschinen werden voraussichtlich 2012 voll Einsatzbereit sein.

