Boeing liefert 300sten CH-47F Chinook aus

Boeing konnte im Oktober den dreihundertsten CH-47F Chinook Grosshubschrauber an die US-Army übergeben.

Der erste CH-47F Chinook Hubschrauber wurde vor acht Jahren an die US Army übergeben, im Oktober konnte Boeing im Werk Ridley Par in Philadelphia den dreihundertsten CH-47F übergeben. Der CH-47F unterscheidet sich von den Vorgängermodellen durch eine überarbeitete Zelle und einer modernen Avionik. Der Hubschrauber verfügt über ein digitales Flugführungssystem, das zu besseren Flugeigenschaften führt und für die Piloten viele Missionsprofile vereinfacht und sicherer macht. Der CH-47 Chinook wird seit mehr als fünfzig Jahren produziert.