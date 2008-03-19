Boeing kann weiter F-15C mit neuem Radar ausrüsten

Boeing erhält einen Auftrag für die Umrüstung von 15 F-15C Eagle der Air National Guard und USAF. Die Kosten des Upgrades belaufen sich auf 130 Millionen US Dollar.

Das APG-63 wurde ursprünglich von Hughes entwickelt und gehörte zu den modernsten Feuerleitgeräten seiner Zeit. Die USAF ist seit längerem bestrebt die Radaranlagen aller F-15C zu modernisieren. Das APG-63(v)3 AESA Radar von Raytheon ist eine Weiterentwicklung mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung. In dem modernisierten Radar flossen auch Erfahrungen und Technologien aus dem leistungsstarken APG-79 ein, das in der F/A-18E/F eingebaut ist.