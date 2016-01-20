Boeing kann T-38 Talon nachrüsten

T-38 Talon US Air Force (Foto: USAF)

Boeing wurde mit einem Grossauftrag zur Aufrüstung der T-38 Talon Schulflugzeuge betraut, mit diesen Arbeiten können die Jets noch mindestens zehn Jahre eingesetzt werden.

Der Auftrag entspricht laut Boeing einem Wert von 855 Millionen US Dollar und soll die Einsatzfähigkeit der Jet Trainingsflugzeuge für weitere zehn Jahre sicherstellen. Boeing war bereits während der letzten sechzehn Jahre mit dem Unterhalt der T-38 Talon Schulflugzeuge betraut. In dem neu vergebenen Auftrag ist eine moderne Avionik mit neuen Bildschirmen enthalten. Auch die Kommunikationseinrichtungen und die Bedieneinheiten sollen modernisiert werden. Boeing wird dabei 456 T-38 und 37 Trainingsgeräte nachrüsten. Bei dem T-38 Talon handelt es sich um ein Flugzeug von Northrop, das Mitte der 1950er Jahre entwickelt wurde. Aus dieser Konstruktion entstand auch der F-5A Freedom Fighter und der F-5E Tiger II.