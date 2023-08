Boeing kann A-10 Thunderbolt II Aufrüsten

Die US Air Force betraut Boeing mit weiteren Arbeiten zur Werterhaltung des bewährten Erdkampfflugzeuges Fairchild A-10 Thunderbolt II.

Boeing konnte bereits den zwei Milliarden Auftrag für 242 neue Flügel für die A-10 Flotte an Land ziehen, die Maschinen aus den 1970er Jahren kamen langsam an ihre strukturellen Limiten und mussten erneuert werden. Der US Air Force steht für die direkte Gefechtsfeldunterstützung kein anderes Flugzeug zur Verfügung, deshalb müssen die A-10 Erdkampfflugzeuge aufgefrischt werden, damit sie für weitere zwanzig Jahre fit gehalten werden können. Die US Air Force bekam weitere 1,6 Milliarden US Dollar zugesprochen, damit sicher gestellt werden kann, dass die A-10 weiter im Schuss gehalten werden kann. Boeing wird für die nächsten vier Jahre Teilsystemen bei den noch im Einsatz stehenden A-10 Thunderbolt II für Upgrades in der Avionik, den Waffensystemen und anderen Teilkomponenten verantwortlich sein. In dem Thunderbolt Life-Cycle Support (TLCP) Programm sind drei Unternehmen beteiligt.