Boeing hofft auf weitere C-17 Aufträge
20.05.2009 RK
Der strategische Militärtransporter aus dem Hause McDonnell Douglas erfreut sich grosser Beliebtheit.Das amerikanische Verteidigungsbudget für 2010 sieht keine weiteren C-17 Transporter für die USAF vor. Boeing hofft gleichwohl auf kleine Folgeaufträge, damit die Produktionsstrasse weiter laufen kann. Boeing rechnet fest damit, dass dem Budget noch acht C-17 zugeschrieben werden, damit die Produktion wie anhin weiter laufen kann. Bereits im Finanzjahr 2007 wurden fünfzehn zusätzliche C-17 bestellt, im 2008 waren es weitere zehn Stück und für dieses Fiskaljahr wurden acht zusätzliche C-17 für die USAF gesprochen. Boeing ist überzeugt, dass mit solchen kleinen Folgeaufträgen der USAF und den ausländischen Streitkräften die Produktionsstrasse noch viele weitere Jahre in Betrieb gehalten werden kann. Link: Boeing