Boeing freut sich über AH-64E Apache Auftrag

AH-64E Apache (Foto: Boeing)

Der US-amerikanische Luftfahrtkonzern Boeing kann 184 weitere Apache Kampfhubschrauber liefern, darunter die ersten Apache für Australien.

Laut Boeing entspricht der neue Auftrag über 184 modernste Kampfhubschrauber vom Typ AH-64E einem Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand erhöht sich beim Apache Programm damit auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Auftrag wird das Boeing Werk in Mesa, Arizona über die nächsten Jahre mit der Fertigung beziehungsweise Modernisierung der AH-64E Apache Helikopter gut ausgelastet sein.

AH-64E (I) Apache Indian Air Force (Foto: IAF)

115 Hubscharuber und fünfzehn Optionen werden für die US-Armee auf den AH-64E Standard hochgerüstet, während 54 AH-64E Apache Kampfhubschrauber in dieser Bestellung für befreundete Streitkräfte komplett neu gebaut werden. Hier sind auch die ersten Apache Helikopter für Australien enthalten.

Boeing AH-64 Apache (Foto: US Air Force)

Dieser Auftrag kommt kurz nachdem die Apache-Flotte der US-Armee fünf Millionen Flugstunden überschritten hat, ein Meilenstein, der beweist, dass der AH-64 der leistungsfähigste, zuverlässigste und vielseitigste Kampfhubschrauber auf der Welt ist.