Boeing erhält Apache Auftrag

Boeing AH-64E Apache (Foto: Boeing)

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat an Boeing einen Großauftrag für die Hochrüstung von Apache Hubschraubern für die US Army vergeben.

Laut Boeing hat der neue Auftrag einen Wert von 3,4 Milliarden US Dollar. Darin sind 24 neue AH-64E Apache Kampfhelikopter für einen nicht genannten Exportkunden enthalten, für die US Army können 244 Apache Hubschrauber auf den AH-64E Standard gebracht werden.

Der AH-64E Apache wird im Boeing Werk in Mesa, Arizona produziert. Seit Oktober 2011 wird die E-Variante ausgeliefert. Sieben Exportkunden haben sich bereits für dieses Modell entschieden.

Boeing AH-64E Apache