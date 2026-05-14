Boeing T-7A Trainer geht in die Serienproduktion

T-7A Red Hawk Trainer (Foto: Boeing)

Die US Air Force hat grünes Licht für die Serienfertigung des neuen Jettrainers Boeing T-7A Red Hawk gegeben.

Mit der sogenannten „Milestone C“-Freigabe beginnt die Produktion des Nachfolgers der über 60 Jahre alten Northrop T-38C. Insgesamt plant die USAF die Beschaffung von bis zu 351 Maschinen.

Boeing hat letzte Woche die sogenannte „Milestone C“ Freigabe für den neuen T-7A Red Hawk durch die US Air Force bekannt gegeben. Damit wurde der Übergang von der Entwicklungs- in die Produktionsphase bestätigt. Boeing kann nun mit der Serienfertigung des neuen Jettrainers beginnen, der bei der US Air Force die betagten Northrop T-38C Talon ersetzen wird. Das erste Produktionslos umfasst 14 Flugzeuge. Die initiale Einsatzbereitschaft der T-7A ist für 2027 vorgesehen, die vollständige Einführung bis 2036. Insgesamt plant die USAF die Beschaffung von bis zu 351 Maschinen. Die jährliche Produktionsrate soll bis 2030 auf rund 60 Flugzeuge steigen.

Die derzeit noch eingesetzten T-38C sind im Durchschnitt rund 60 Jahre alt und zunehmend wartungsintensiv. Nach Angaben der USAF reichen ihre Fähigkeiten zudem nicht mehr aus, um Piloten adäquat auf moderne Kampfflugzeuge wie den Lockheed Martin F-35A Lightning II oder künftige Systeme der sechsten Generation wie den Boeing F-47 vorzubereiten. Die T-7A verfügt über ein modernes Glascockpit und soll insbesondere die Vermittlung neuer Fähigkeiten im Bereich Sensor- und Informationsmanagement ermöglichen. Damit reagiert die USAF auf die steigenden Anforderungen vernetzter Luftkriegsführung und den zukünftigen Einsatz unbemannter Begleitflugzeuge.

SkyNews