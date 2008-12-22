Boeing KC-767 Tanker für Italien macht Schritt vorwärts
22.12.2008 RK
Der KC-767 Tanker für die italienische Luftwaffe konnte im Testprogramm einen weiteren Meilenstein durchfliegen. Ein KC-767 Tanker tankte in der Luft einen zweiten KC-767 Tanker.Am 17. Dezember 2008 tankte ein Boeing KC-767 Tankflugzeug, das für die italienische Luftwaffe bestimmt ist, einen zweiten KC-767 Tanker. Die Testflüge fanden über einem Luftraum im Norden von Kansas statt. Während dem Testflug dockte der zweite italienische Tanker sieben Mal an, es wurden mehr als 10.000 Pfund Treibstoff von einem zum anderen Tankflugzeug transferiert. Boeing absolviert das Flugtestprogramm mit zwei Tankflugzeugen der italienischen Luftwaffe, Italien hat vier solche Tankflugzeuge bestellt. Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen?