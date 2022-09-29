Boeing KC-46A Pegasus ist einsatzbereit

Boeing KC-46A betankt AV-8B Harrier II (Foto: US Air Force)

Die US Air Force hat bekanntgegeben, dass der Boeing KC-46A Pegasus Tanker ohne Einschränkungen weltweit eingesetzt werden kann.

Das Tankflugzeug KC-46A wird in naher Zukunft bei der US-amerikanischen Luftwaffe das Rückgrat der Tankerflotte bilden. Momentan stehen der US Air Force bereits mehr als 50 Tankflugzeuge dieses Typs zur Verfügung. Nach mehreren Übungseinsätzen auf der ganzen Welt hat Brigadegeneral des Air Mobility Command Mike Minihan dem KC-46A die Einsatzbereitschaft zugesprochen. Boeing muss bei dem Tankausleger jedoch noch Nacharbeiten ausführen, damit auch leichtere Kampfflugzeuge wie die A-10 Thunderbolt II Warthog und die F-16 Fighting Falcon das Tankflugzeug uneingeschränkt nutzen können.