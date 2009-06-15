Boeing F-15SE Silent Eagle könnte ein Marktrenner werden

Falls es Boeing gelingt den Silent Eagle auf den Markt zu bringen, könnte die F-15 Eagle eine echte Alternative zu den teuren Kampfflugzeugen aus Europa werden.

Die F-15 Eagle ist unbestritten eines der besten Jagdflugzeuge, das je gebaut wurde. Der Luftüberlegenheitsjäger aus dem Hause McDonnell Douglas dominiert seit den 1970er Jahren den Luftraum über vielen Gebieten unserer Welt. Neben den USA setzen Japan, Saudi Arabien, Singapore, Israel und neu auch Südkorea auf das potente Kampfflugzeug. Mit dem Silent Eagle wird es Boeing erneut gelingen die F-15 Eagle ins Segment der Kampfflugzeuge der neusten Generation zu heben. Falls es Boeing schaffen wird, das Flugzeug für 100 Millionen US Dollar anzubieten, dann werden die Konkurrenten aus Europa Mühe haben ihre Flugzeuge auf dem Exportmarkt zu verkaufen, denn die Eagle ist robust, hat sich über vielen Kampfgebieten bewährt und wird leistungsmässig den Kampfflugzeugen der vierten Generation ebenbürtig wenn nicht sogar überlegen sein.