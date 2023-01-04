Boeing CH-47F Chinook für Ägypten

Boeing CH-47F Chinook (Foto: Boeing)

Ägypten beschafft sich über die Vereinigten Staaten bei Boeing zwölf Grosshubschrauber vom Typ Boeing CH-47F Chinook.

Ägypten äusserte seit Längerem den Wunsch modernste Chinook Hubschrauber zu kaufen, nun hat das Land über die US Army bei Boeing zwölf CH-47F bestellt. Laut Boeing entspricht der Auftrag einem Wert von 426 Millionen US-Dollar. Ägypten wird mit den modernen CH-47F Chinook ältere CH-47D ersetzen. Die Vereinigten Staaten haben bereits im Mai 2022 den Verkauf von bis zu 34 CH-47F Chinook Hubschrauber an Ägypten bewilligt.

«Das F-Modell wird die ägyptischen Transportfähigkeiten mit dem Chinook verbessern und dazu beitragen, die Ziele für ihre Schwerlasttransporte zu erreichen», sagte Ken Eland, Vizedirektor und H-47-Programmmanager. «Die Partnerschaft zwischen Boeing und der ägyptischen Luftwaffe bleibt weiterhin eng, da wir gemeinsam an der Modernisierung ihrer Flotte arbeiten»

«Boeing ist bestrebt, die Modernisierung der ägyptischen Streitkräfte zu unterstützen und die besten Fähigkeiten für die nationale Verteidigung und Sicherheit Ägyptens zu gewährleisten», fügte Vince Logsdon, Vizedirektor, Boeing International Business Development, hinzu.

Der CH-47F aus dem Block II Standard verfügt über ein verbessertes Antriebssystem, dieses führt dazu, dass mehr Kraft auf den Rotor übertragen werden kann. Durch diese Maßnahme kann der CH-47F bis zu 1 Tonne mehr Nutzlast mitführen als die Vorgängermodelle. Ursprünglich wollte man bei dem CH-47F neue Rotorblätter montieren, diese hätten eine Nutzlaststeigerung von bis zu 1,8 Tonnen ermöglicht. Die Advanced Chinook Rotor Blades (ACRB) sind aus dem Programm gefallen, weil man die Vibrationen nicht in den Griff bekam. Der CH-47F Block II Hubscharuber hat ein moderneres Tanksystem mit einer Tankkammer auf jeder Seite, dadurch konnte Gewicht eingespart werden.