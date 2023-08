Boeing CH-47D Chinook Grosshubschrauber für Indien

Indiens Luftstreitkräfte haben sich für den Kauf von fünfzehn Boeing CH-47F Grosshubschraubern ausgesprochen, die Maschinen haben sich gegen den russischen Mi-26 durchgesetzt.

Indiens Verteidigungsministerium spricht bei dieser Beschaffung von dem attraktivsten Angebot, Boeing hat es anscheinend geschafft den CH-47F Chinook zu einem besseren Preis anzubieten als die russische Industrie mit dem Mi-26. Indien wird nun mit Boeing in die Detailverhandlungen treten und rechnet mit Beschaffungskosten von rund einer Milliarde US Dollar. Boeing hat noch mehr als 200 dieser schweren Transporthubschrauber in den Auftragsbüchern.