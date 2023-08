Boeing C-17 wird an europäische Staatengemeinschaft geliefert

Während einer kleinen Übergabezeremonie konnten die zwölf europäischen Länder, die sich gemeinsam für den Kauf des Globemasters III entschieden haben, in Long Beach ihre erste Maschine übernehmen.

Der C-17 Transporter wird Ende Juli auf seiner Heimatbasis in Ungarn eintreffen. Zwölf europäische Länder, darunter zehn NATO Mitgliedstaaten, entschieden sich zusammen eine militärische Transportkapazität aufzubauen und bestellten über die Airlift Management Agency drei C-17 Globemaster III Transporter. In dem Strategic Airlift Capability Pool sind folgende Länder dabei: Bulgarien, Estland, Ungarn, Litauen, Holland, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowenien und als Partner Finnland und Schweden. Die strategischen Kampfzonentransporter stehen den Mitgliedern für militärische wie humanitäre Transportaufgaben zur Verfügung und sind auf dem Luftwaffenstützpunkt Papa in Ungarn stationiert. Die Globeamster werden von multinationalen Crews aus den 12 Mitgliedstaaten in der gemeinsamen Einheit Heavy Airlift Wing (HAW) geflogen. Boeing wird die Einheit bei der Wartung und dem Support unterstützen.