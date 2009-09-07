Boeing B-52H Staffel wird neu aktiviert

Die 69. Bomber Staffel der US Air Force wird wieder ins Leben gerufen und mit zehn Boeing B-52H Bombern von der Barksdale AFB ausgerüstet.

Die 69th Bomb Squadron wird zusammen mit der 23th auf der Minot Air Force Base beheimatet sein und hat die Aufgabe als viertes B-52H Geschwader die anderen drei Staffeln zu unterstützen. Die 69. wurde neu aktiviert, damit den beiden Bomber Einheiten je zwei Staffeln unterstellt sind, um eine gleichmässigere Einsatzverteilung ermöglichen zu können. Die 69. ist bereits im Zweiten Weltkrieg mit A-26 und B-26 Bombern im Südpazifik eingesetzt worden, später flog das Geschwader mit den achtstrahligen B-52 Bombern gegen Nordvietnam. Die 10 Bomber für die 69th werden zwischen dem Oktober 2009 und April 2010 von der Barksdale Air Force Base zur Basis der 23th nach Minot abgezogen. Auch die 69th wird über das Potential von Atombomben verfügen.