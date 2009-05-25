Boeing B-52 mit neuem Kommunikationssystem
25.05.2009 RK
Am 21. Mai ist in Wichita der erste B-52 Bomber mit dem nachgerüsteten digitalen Kommunikationssystem CONECT zum Erstflug gestartet.Die technische Leistungssteigerung beim Kommunikationssystem soll die Integration der B-52 Verbände in die moderne Kommunikationsumgebung der amerikanischen Boden- und Luftverbände sicherstellen. Der Erstflug am 21. Mai dauerte rund 3,5 Stunden, berichtete Boeing. Im Juni soll das Flugzeug für weitere Flugtests auf die Edwards Air Force Base überflogen werden. Insgesamt sollen 76 Flugzeuge die CONECT Modifikation erhalten. Die ersten B-52 Bomber wurden 1955 eingeführt, letzthin wurde aus dem Verteidigungsministerium bekannt, dass ein weiterer B-52 Verband aufgestellt werden soll. Link: Boeing Fliegende Legende B-52