Boeing 767 Tanker für USAF abgehoben

First Flight Boeing 767 Tanker für die USAF (Foto: Boeing)

Am 28. Dezember 2014 absolvierte das erste KC-46 Tanker-Testflugzeug für die US Air Force seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Mit diesem Erstflug steigt Boeing zusammen mit der US-amerikanischen Luftwaffe ins Flugtestprogramm beim KC-46 Tankerprogramm ein. Die Boeing 767-2C startetet am Sonntagmorgen auf dem Paine Field in Everett zu seinem ersten Testflug, der Flug dauerte 3 Stunden und 32 Minuten und verlief problemlos. Boeing baut insgesamt vier Testflugzeuge, zwei 767-2C und zwei KC-46A. Die Boeing 767-2C ist die Frachtervariante und bekommt erst in einem späteren Stadium die ganzen Tanksysteme eingebaut. Die beiden KC-46A werden bereits voll ausgerüstet ins zivile und militärische Zulassungsverfahren einsteigen. Boeing will bereits ab August 2017 die ersten achtzehn von 179 KC-46A Tankflugzeuge an die US Air Force ausliefen.