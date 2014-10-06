Boeing übergibt ersten MH-47G an US Army

Boeing hat im Werk Ridley Township, Philadelphia den ersten neu gebauten MH-47G Chinook Großhubschrauber an das Army Special Operations Command ausgeliefert.

Das Army Special Operations Command kann bis Ende nächstem Jahr insgesamt acht MH-47G Tandemrotor Hubschrauber übernehmen. Die acht Hubschrauber kosten rund 300 Millionen US-Dollar. Der CH-47G unterscheidet sich von der CH-47F Variante durch einen modernen Geländefolgeradar, und viel größeren internen Tanks. Durch das gössere Tankvolumen kann die Reichweite gegenüber der F Variante mehr als verdoppelt werden. Als Standard gehört bei dem CH-47G auch eine Tanksonde für die Luftbetankung dazu. Für Selbstverteidigungszwecke wurden ebenfalls modernste Geräte eingebaut, auch ein FLIR Sensor für Nachtflüge gehört zur Standardausrüstung. Die CH-47G ging im Jahr 2011 in die Entwicklung.