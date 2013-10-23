Blue Angels geben Programm für 2014 bekannt
23.10.2013 RK
Die Kunstflugstaffel der US Navy hat am 21. Oktober 2013 das Flugprogramm für das kommende Jahr bekanntgegeben, die Saison 2013 musste aus Spargründen im April 2013 abgesagt werden.In den Vereinigten Staaten muss gespart werden, die automatisch in Kraft getretenen Budgetkürzungen liessen auch die US Navy in diesem Jahr nicht kalt, das Displayteam musste im April 2013 aus Spargründen die Teilnahme an allen geplanten Flugshows absagen. Für das nächste Jahr sieht es wieder besser aus, die US Navy hat ihre Sparziele erreicht und können die Blue Angels wieder auf Tournee schicken. Geplant sind im nächsten Jahr 65 Auftritte. Die Blue Angels sind das Aushängeschild der US Navy und dienen hauptsächlich als attraktiver Botschafter zu Werbezwecken für die US-amerikanische Teilstreitkraft. Geplante Auftritte der Blue Angels für das Jahr 2014 März 15. NAF El Centro, CA 22.-23. March ARB, CA 29.-30. NAS Kingsville, TX April 5.-6. Lakeland, FL 12.-13. Fort Smith, AR 26.-27. NAS Fort Worth JRB, TX Mai 3.-4. St. Louis, MO 10.-11. Vero Beach, FL 17.-18. MCAS Cherry Point, NC 21. US Naval Academy, MD 23. US Naval Academy, MD 24.-25. Jones Beach, NY 31. La Crosse, WI Juni 1. La Crosse, WI 7.-8. Pittsburgh, PA 14.-15. Smyrna, TN 21.-22. Milwaukee, WI 28.-29. Dayton, OH Juli 5.-6. Traverse City, MI 12. Pensacola Beach, FL 19.-20. Offutt AFB, NE 26.-27. St. George, UT August 2.-3. Seattle, WA 16.-17. Chicago, IL 23.-24. Duluth, MN 30.-31. Selfridge ANGB, MI September 6.-7. Cleveland, OH 13.-14. Baltimore, MD 20.-21. NAS Oceana, VA 27.-28. MCB Hawaii, HI Oktober 4.-5. MCAS Miramar, CA 11.-12. San Francisco, CA 18.-19. Millington, TN 25.-26. Jacksonville Beach, FL November 1.-2. Houston, TX 7.-8. NAS Pensacola, FL