Blackjack Bomber über der Nordsee

Das britische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen vom russischen Blackjack Bomber über internationalen Gewässern vor Schottland veröffentlicht.

Das britische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen vom russischen Blackjack Bomber über internationalen Gewässern Schottlands veröffentlicht.

Neben den Tu-95 Bear Bombern führt die russische Luftwaffe ab und zu auch ihren Tupolev Tu-160 Blackjack Langstreckenbomber über dem Nordmeer zum Spazieren fliegen aus. Über internationalen Gewässern vor Schottland sind einer Royal Air Force F3 Tornado Staffel aus Leuchars schöne Aufnahmen des überschallschnellen Interkontinentalbombers gelungen. Die Besatzung des Blackjack Bombers war wahrscheinlich enttäuscht darüber, dass die Royal Air Force keine Eurofighter für die Abfangübung entsendet hat. Die russische Luftwaffe betreibt lediglich 16 Tu-160, die in Engels stationiert sind.

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