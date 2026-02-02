Belgien wartet ukrainische F-16

Ukrainian Air Force F-16 (Foto: Ukrainian Air Force)

Die USA vergeben einen 235-Millionen-Euro-Auftrag zur Unterstützung der ukrainischen F-16 Fighting Falcon Flotte in Belgien.

Die Vereinigten Staaten haben mit Sabena Aerospace Engineering einen Dreijahresvertrag über 235,5 Millionen US-Dollar zur Durchführung von Wartungsarbeiten an ukrainischen F-16-Kampfjets in Belgien bis im Januar 2029 abgeschlossen. Die Arbeiten werden am Sabena-Standort in Woluwe-Saint-Lambert durchgeführt und umfassen die Unterstützung im Bereich Flugzeug-, Triebwerks- und Materialmanagement.

Der Vertrag, der im Rahmen des Programms für ausländische Militärverkäufe (Foreign Military Sales, FMS) an die Ukraine vergeben wurde, wird vom US Air Force Lifecycle Management Center auf der Hill Air Force Base verwaltet. Erste FMS-Mittel in Höhe von 69,7 Millionen US-Dollar wurden bereits zugesagt und unterstützen den stetig wachsenden F-16 Flotte der Ukraine, die von internationalen Partnern geliefert wird.