Beim F-35 Programm geht es vorwärts

BAE Systems hat mit dem Bau des ersten F-35 Lightning II begonnen. Bei der Maschine handelt es sich um die erste von zwei bestellten Flugzeugen aus dem Low rate Initial Production Baulos.

Die erste Komponente wurde bei einem Zulieferbetrieb in Manchester zugeschnitten. Anschliessend wird die Komponente ins BEA Systems Werk in Samlesbury überführt, wo sie weiterverarbeitet wird. Die Endmontierten Komponenten des hinteren Rumpfteils werden nach der Fertigstellung in die USA an Lockheed Martin zur Endmontage geliefert.

Die zwei F-35 Kampfflugzeuge sind für konventionelle Starts und Landungen ausgelegt und werden voraussichtlich 2010 an die amerikanische Luftwaffe übergeben.