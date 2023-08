Beim Eurofighter der Tranche 3 geht es vorwärts

BAE Systems informierte vor ein paar Tagen über den Fortschritt bei ihrem ersten Eurofighter aus der Tranche 3 für die Royal Air Force.

Der Flügel wurde von Alenia Aermacchi an die Endfertigungsstrasse nach Grossbritannien geliefert, wo er inzwischen an das Rumpfteil angebaut wurde. Neben den Flügeln wurde auch das Fahrwerk des ersten Typhoon aus der Tranche 3 für die Royal Air Force integriert. In einem nächsten Bauschritt werden das Leitwerk und die Stützflügel eingebaut. Die erste Maschine aus der Tranche 3 soll im nächsten Jahr ausgeliefert werden. Mit der Tranche 3 erreicht der Eurofighter Typhoon die vorerst letzte Baustufe und ist leistungsfähiger als die Maschinen aus der Tranche 1 und 2. Die Tranche 3A Flugzeuge lassen die Möglichkeit zu, in einem späteren Zeitpunkt den AESA Radar oder die Rumpfzusatztanks installiert zu bekommen, auch ein Treibstoffablassventil ist in dieser Ausbaustufe standardmässig eingebaut. Die Tranche 3a Maschinen verfügen über ein verbessertes elektrisches System, das die Stromversorgung des E-Scan Radars und zusätzlicher elektronischer Systeme garantieren wird, auch die Leistungsfähigkeit der Kernrechner und die Netzwerkfähigkeit wurden verbessert.

Die Tranche 3A sieht den Bau von 112 Eurofighter Typhoon vor, 40 für Grossbritannien, 31 für Deutschland, 21 für Italien und 20 für Spanien.