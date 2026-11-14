BAE-Systems beschleunigt die Lieferung der LRASM-Flugkörper

BAE Systems LRASM Long-Range Anti-Ship Flugkörper (Foto: BAE Systems)

BAE-Systems hat alle Einheiten des „Lot 8“-Produktionsloses seines fortschrittlichen Hochfrequenzsensors (RF-Sensor) für die „Long-Range Anti-Ship Missile“ (LRASM) an Lockheed Martin ausgeliefert.

Um einen beschleunigten Produktionszeitplan einzuhalten, investierte das Unternehmen BAE Systems strategisch in moderne Einrichtungen für elektronische Kampfführung. Diese ermöglichen es, innovative Systeme zu entwickeln, zu fertigen und pünktlich in großem Umfang bereitzustellen, um den sich wandelnden Anforderungen der Einsatzkräfte gerecht zu werden.

Die LRASM ist eine entscheidende Offensivwaffe und ein Eckpfeiler der militärischen Fähigkeiten sowie der Abschreckung der USA. Der RF-Sensor von BAE-Systems bietet eine hochentwickelte Lenktechnologie, die es ermöglicht, strategische maritime Ziele selbst in stark umkämpften Einsatzumgebungen zu bekämpfen. Der Flugkörper kann auch in Gegenwart moderner Luftverteidigungssysteme operieren und gewährleistet so die Fähigkeit zu weitreichenden, robusten Angriffen gegen stark geschützte Schiffe.

„Wir liefern essenzielle Waffensysteme, die unseren Einsatzkräften eine operative Asymmetrie und einen entscheidenden Vorteil verschaffen“, erklärt Vanessa Varrati, Programmleiterin für LRASM bei BAE-Systems. „Unser Anspruch an exzellente Fertigung sowie unsere engen Beziehungen zu Lockheed Martin und dem US-Verteidigungsministerium ermöglichen es uns, die Bereitstellung kritischer Fähigkeiten zu beschleunigen.“

BAE-Systems ist vertraglich verpflichtet, bis 2028 RF-Sensoren für die LRASM zu liefern und unterstützt damit das Arsenal des US-Verteidigungsministeriums für maritime Angriffsoperationen. Was ursprünglich als Programm mit geringem Produktionsvolumen begann, wird ab 2026 und in den Folgejahren deutlich ausgeweitet. BAE-Systems hat seine Fähigkeit und Bereitschaft unter Beweis gestellt, die Sensorproduktion zur Deckung des Bedarfs zu steigern.

Neben der Hardware-Lieferung hat BAE-Systems die Software des LRASM-RF-Sensors aktualisiert und umfangreiche Verifizierungstests durchgeführt. Dadurch konnten verbesserte Fähigkeiten digital bereitgestellt werden, ohne dass Hardwareänderungen erforderlich waren. Das Unternehmen entwickelt die Software und Hardware des Sensors kontinuierlich weiter, bewertet neue Fähigkeiten und passt das System an zukünftige Gefechtsfelder an.

Die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung des LRASM-RF-Sensors erfolgen in den Einrichtungen von BAE-Systems für elektronische Kampfführung in Austin (Texas), Greenlawn (New York), Nashua (New Hampshire) und Wayne (New Jersey).