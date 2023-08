BAE Systems fliegt ersten Eurofighter Typhoon für Saudi Arabien

Der erste Eurofighter Typhoon für Saudi Arabien stammt aus dem zweiten Eurofighter Baulos und war ursprünglich für die Royal Air Force geplant.

Der erste Eurofighter für Saudi Arabien startete am 20. Oktober zu seinem Jungfernflug, einen Tag bevor die erste Maschine aus dem zweiten Fertigungslos an die Royal Air Force geliefert wurde. Bevor die Flugzeuge an Saudi Arabien geliefert werden können, müssen noch die USA ihr Exporteinverständnis geben. Piloten aus Saudi Arabien werden bereits bei Verbänden der Royal Air Force Eurofighter tauglich gemacht. Die Luftwaffe des arabischen Ölstaates hat 72 Typhoons in Auftrag gegeben.

