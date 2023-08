BAE System eröffnet F-35 Fertigungsbereich

BAE Systems konnte am 22. März 2012 einen neuen Fertigungsbereich für die Herstellung der F-35 Lightning II dem Betrieb übergeben.

Grossbritannien ist im F-35 Programm einer der ganz grossen Partner und investiert daher auch sehr viel Geld in die Produktionsanlagen. In Samlesbury baut BAE Systems für mehr als 150 Millionen Pfund eine Produktionsbetrieb für den Joint Strike Fighter. Wenn der ganze Produktionsbetrieb fertig gestellt ist, wird BAE System in Samlesbury in der Lage sein an einem Tag eine hintere Rumpfsektion fertig zu stellen, mit der Produktionskapazität von heute kann hier pro Woche ein solches Teil hergestellt werden. Die Produktionsanlagen werden in drei Etappen gebaut, am 22. März konnte die zweite Produktionsetappe abgeschlossen werden. Die volle Kapazität wird 2016 erreicht sein.