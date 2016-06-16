B-52H Formation über der Ostsee

B-52H Formation Baltops 2016 (Foto: USAF)

Während dem gemeinsamen Baltops 2016 Manöver über dem Baltikum und der benachbarten Staaten trafen sich einige Fighter zu einer eindrücklichen Formation mit einem B-52H Bomber.

Währen der alljährlich stattfindenden Baltops Übung trafen sich zwei F-16 der polnischen Luftwaffe, vier F-16 der US Air Force, zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe und vier Gripen der schwedischen Luftwaffe zu einem Fototermin mit einem B-52H Bomber der US-amerikanischen Luftwaffe.

B-52H Formation Baltops 2016 (Foto: USAF)

Die multinationale Übung Baltops 2016 findet über dem Baltikum zwischen dem 3. Juni 2016 und dem 19. Juni 2016 statt. An der Übung nehmen Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Holland, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Grossbritannien und die USA teil.